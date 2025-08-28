На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде предрекли дестабилизацию в случае вхождения Украины в НАТО

Сенатор Волошин: интеграция Украины в НАТО создаст источник напряженности
Virginia Mayo/AP

Сенатор от ДНР Александр Волошин выразил опасения, что интеграция Украины в структуру НАТО станет постоянным фактором дестабилизации. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

По его словам, возможное распространение гарантий безопасности НАТО на Украину, аналогичных 5-й статье устава альянса (нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО), приведет к хронической напряженности.

Сенатор также отметил, что в случае интеграции в альянс Украина превратится в платформу для разведывательной деятельности, кибератак, информационных войн и провокаций против России, а потенциальные ответные меры со стороны России могут привести к крупномасштабному военному конфликту в Европе.

«Любая интеграция Украины в архитектуру НАТО закрепляет антагонизм Украины с Россией на постоянной основе, превращая конфликт в хронический источник напряженности», — подчеркнул Волошин.

27 августа премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с 5-й статьей НАТО является ключевым вариантом, который рассматривается западными партнерами Киева.

Ранее профессор предрек появление войск НАТО на Украине.

Переговоры о мире на Украине
