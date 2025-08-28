США изменили позицию по гарантиям безопасности для Украины

Соединенные Штаты пересмотрели свою позицию по гарантиям безопасности для Киева после урегулирования украинского конфликта и готовы активнее участвовать в их реализации. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно информации журналистов, США готовы предоставить разведданные западным военным, которых могут направить на Украину, а также заняться поставкой систем для обеспечения воздушной безопасности.

«Это серьезное изменение позиции», — отмечается в материале.

Издание утверждает, что президент США Дональд Трамп осознал необходимость вклада Вашингтона для обеспечения «устойчивого мира» на Украине. Кроме того, по данным FT, план по гарантиям могут представить уже в скором времени.

До этого глава Ассоциации вооруженных сил Германии полковник Андре Вюстнер подсчитал, что крупные страны из «коалиции желающих», включая ФРГ, Францию и Великобританию, должны отправить на Украину десятки тысяч военных для обеспечения гарантий безопасности.

По его словам, в этом вопросе не удастся ограничиться штабными офицерами или небольшими подразделениями. Вюстнер считает, что нужно полноценное военное присутствие, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и обеспечить безопасность украинского государства.

Ранее Зеленский заявил об «активной подготовке» гарантий безопасности Украине.