Европейский союз (ЕС) дал Украине карт-бланш на удары по любым объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Очевидно, что в <...> Брюсселе дали киевскому режиму буквально карт-бланш на нанесение ударов по любым российским объектам энергоинфраструктуры, тем самым, де-факто, становясь соучастником террористических действий Киева», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что Европейская комиссия (ЕК) сообщает об отсутствии угроз для энергетической безопасности стран — членов регионального содружества, несмотря на удары Украины по трубопроводу «Дружба». По ее словам, это свидетельствует о том, что в ЕС не считают проблемой энергетические трудности, с которыми сталкиваются отдельные государства — члены, придерживающиеся неправильной с точки зрения Брюсселя позиции.

Как сказала представитель МИД РФ, в будущем ЕС может заявить, что атаки на энергетическую инфраструктуру «идут в русле» предложений ЕК и даже способствуют их реализации. В частности, речь идет о попытках Брюсселя навязать странам — членам регионального содружества отказ от использования российских энергоносителей.

С начала августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) не менее трех раз наносили удары по трубопроводу «Дружба» на территории РФ. Для этого они использовали ракеты и беспилотники. Из-за атаки 22 августа была временно остановлена прокачка нефти. Словакия и Венгрия обратились в ЕК с жалобой на перебои в поставках топлива, призвав Брюссель заставить Киев прекратить атаки на «Дружбу».

Ранее ответственному за атаку на «Дружбу» командиру ВСУ запретили въезд в Венгрию.