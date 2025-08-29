На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова прокомментировала предложения Запада по гарантиям безопасности Украине

Захарова: идеи Запада о гарантиях безопасности Украине носят однобокий характер
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Предложения Европы по гарантиям безопасности Украины носят однобокий характер. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер», — подчеркнула она.

Предлагаемые Европой инициативы по гарантиям безопасности призваны сдерживать Россию, считает дипломат.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

США дистанцируются от обсуждения, отмечает Politico. Вашингтон исключает отправку наземных войск и готов ограничиться предоставлением разведданных.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
