Захарова заявила, что гарантии для Украины должны стать итогом переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны стать не условием, а итогом переговорного процесса. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны», — подчеркнула представитель дипведомства.

Захарова также отметила, что обсуждаемые Европой гарантии для Украины таковыми не являются и лишь ведут к «деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях».

29 августа глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что в качестве вклада в гарантии безопасности для Украины ЕС рассматривает военную помощь и поддержку оборонной промышленности Киева.

Ранее Зеленский назвал сроки завершения подготовки гарантий безопасности для Киева.