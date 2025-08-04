В ВСУ заявили, что Россия «выдумывает» случаи с мобилизацией на Украине

FT: в ВСУ считают, что РФ выдумывает инциденты с мобилизацией на Украине

В ВСУ обвиняют Россию якобы в том, что она якобы «выдумывает» инциденты с насильственной мобилизацией на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Украинские военные также предупреждают, что Россия преувеличивает и даже выдумывает подобные инциденты», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT со ссылкой на командование сухопутных войск, из 256 зарегистрированных в июне инцидентов с насильственной мобилизацией только по 36 ведется расследование.

Остальные в ВСУ назвали «манипуляциями, фейками или психологическими операциями» якобы со стороны России.

В ночь на 2 августа в Виннице на Украине вспыхнули протесты против насильственной мобилизации и сотрудников ТЦК. Это произошло после того, как около сотни мужчин призывного возраста привезли к стадиону «Локомотив», предположительно, для мобилизации. Вскоре туда попытались прорваться их родственники. Им удалось сломать ворота и попасть внутрь. Однако к этому моменту, по некоторым данным, мобилизованных вывезли через другой вход.

Ранее на юге Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК.