В Киеве назвали работу Рады катастрофой украинских надежд

Депутат Бужанский назвал катастрофой работу Рады на Украине
Andrii Nesterenko/Reuters

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал работу парламента катастрофой надежд украинского народа, передает ТАСС.

По словам депутата, то, что произошло за 6 лет работы Рады — это катастрофа надежд украинского народа.

«Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти», — написал он в Telegram-канале.

28 августа украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Украина в результате деятельности украинского лидера Владимира Зеленского стала крупнейшим концлагерем Европы.

Верховная рада Украины IX созыва была избрана 21 июля 2019 года. В состав Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, а также кандидаты от десяти партий и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам. По итогам выборов Рада значительно обновилась, большинство избранных депутатов — впервые в парламенте. Впервые в истории независимой Украины одна партия – «Слуга народа» получила право самостоятельно сформировать правительство.

Фактически полномочия парламента истекли 29 августа 2024 года, однако постоянное продление военного положения, которое было введено на Украине 24 февраля 2022 года, делает невозможным проведение парламентских выборов в стране.

Ранее в Польше разгорелся скандал из-за Украины.

