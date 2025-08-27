На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше разгорелся скандал из-за Украины

«Страна»: в Польше начался скандал из-за закона Навроцкого о помощи украинцам
Shutterstock

В Польше набирает силу конфликт между кабмином премьера Дональда Туска и аппаратом главы государства Кароля Навроцкого по вопросу помощи беженцам с Украины. Об этом пишет издание «Страна».

«В Польше обостряется конфликт из-за Украины между правительством Туска и президентом Навроцким», — обращает внимание издание.

Отмечается, что министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский обвинил президента в «поддержке российского империализма» на Украине. С такими обвинениями Навроцкий столкнулся из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.

В свою очередь, спикер польского президента Рафал Лешкевич назвал «истерикой» соответствующие обвинения.

25 августа Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Глава государства отметил, что после начала специальной военной операции в Польшу приехали несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, предоставляющий всем беженцам с Украины ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

Ранее стали известны выплаты украинским беженцам в Европе.

Переговоры о мире на Украине
