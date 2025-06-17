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Гренландию передали под контроль Северного командования США

Пентагон: Трамп передал Гренландию под контроль Северного командования США
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Marko Djurica/Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил план боевого командования вооруженных сил, передав Гренландию из зоны ответственности Европейского командования под контроль Северного командования, заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что данное решение должно усилить способность объединенных сил защищать американскую территорию, укрепить оборону всего западного полушария, а также помочь развивать сотрудничество с арктическими союзниками и партнерами.

В Пентагоне подчеркнули, что подобная мера соответствует стратегическим установкам администрации Трампа в сфере поддержания национальной обороны.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что военное ведомство США разрабатывает стратегии на различные чрезвычайные ситуации, включая возможные операции в отношении Гренландии и Панамы.

Глава оборонного ведомства уточнил, что специалисты постоянно анализируют потенциальные угрозы и разрабатывают соответствующие стратегии.

Ранее премьер Дании пообещала «не прогибаться» под Трампа.

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