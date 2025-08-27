В Калининграде закрылось консульство Польши

Консульство Польши официально закрылось в Калининграде. Об этом сообщили на сайте консульства.

26 августа состоялась торжественная церемония закрытия консульства.

«Состоялась церемония закрытия генерального консульства Республики Польша в Калининграде с участием посла Республики Польша в РФ Кшиштофа Краевского», — говорится в сообщении.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве.

В свою очередь временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что консульство Польши в Калининграде или Иркутске могут закрыть в качестве ответной меры.

Ранее российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства.