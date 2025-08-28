Глава МИД Италии считает, что конфликт на Украине не закончится в этом году

Глава МИД Италии Таяни: не думаю, что конфликт на Украине закончится в 2025 году

Конфликт на Украине вряд ли завершится до конца 2025 года. Такой прогноз в ходе пресс-подхода в Риме дал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.

По словам главы итальянского МИД, он не хочет быть пессимистом, но не видит предпосылок для скорого мирного урегулирования. Заявление было сделано после заседания кабинета министров страны.

«Война не закончится так скоро, как некоторые говорят и считают... Я не хочу быть пессимистом, но не думаю, что до конца года можно будет найти решение», — заявил Таяни.

Похожее заявление 28 августа сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, все делают вид, будто бы мир приближается, в то же время признавая, что это не так. Конфликт Москвы и Киева будет продолжаться, констатировал Кулеба. Он отметил, что нужно следить за динамикой ситуации на поле боя, а также наблюдать за развитием событий вокруг потенциальной встречи президентов Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Все остальное – информационный шум, полагает Кулеба.

Ранее дипломат объяснил, что ждет Зеленского после окончания СВО.