Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии

Командующий силами БПЛА ВСУ Бровди оскорбил Сийярто из-за запрета на въезд в ЕС
Global Look Press

Командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди в своем Telegram-канале оскорбил главу министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после того, как венгерские власти запретили ему въезд в Шенгенскую зону.

Он назвал главу МИД Венгрии «танцором на костях» и обвинил Сийярто в защите своих корыстных интересов под видом заботы об энергетической безопасности страны, обеспеченной поставками топлива по нефтепроводу «Дружба». Бровди подчеркнул, что он сможет приехать в Венгрию, несмотря на запрет.

Въезд на территорию Венгрии и всей Шенгенской зоны был запрещен Бровди после атаки на нефтепровод «Дружба».

28 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х заявил, что Венгрия запретила командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба», въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону. Однако имени этого командира министр называть не стал.

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».

