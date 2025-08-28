В Иране надеются, что «евротройка» исправит «ошибку» с восстановлением санкций

Иран надеется, что страны «евротройки» откажутся от совершенной ими ошибки в виде восстановления санкций против исламской республики, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что исламская республика ответит на этот незаконный и неоправданный акт трех европейских стран с целью защиты и защиты своих национальных прав и интересов», — говорится в сообщении МИД.

Арагчи назвал действия европейцев «неверным шагом» и выразил надежду, что в ближайшее время он будет исправлен.

«Евротройка», в которую входят Великобритания, Германия и Франция, пригрозила Ирану возвращением санкций в июле на фоне приостановки Тегераном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Позднее Иран согласился возобновить ядерные переговоры с Великобританией, ФРГ и Францией, которые состоялись в конце июля в Турции.

13 августа Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

