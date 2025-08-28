На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший депутат Рады: Зеленский хочет спасти от тюрьмы нового посла Украины в США

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский укрыл от тюрьмы нового посла Украины в США
Jacquelyn Martin

Украинский лидер Владимир Зеленский назначением бывшего вице-премьера страны Ольги Стефанишиной на пост посла в США хочет «спрятать» ее от тюрьмы. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Как напомнил бывший украинский парламентарий, против Стефанишиной Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело.

«Следующее заседание по этому делу будет 4 сентября. Зеленский, по сути, ее спрятал, потому что есть понятие дипломатическая неприкосновенность», — подчеркнул он.

По словам Олейника, нового посла Украины в США стремятся не допустить до судебного преследования.

Расследование против Стефанишиной было открыто 11 июня, через неделю после того, как появилась информация о том, что компании, вероятно, имеющие отношение к бывшему супругу Стефанишиной, получают от государства в управление арестованные ранее активы.

НАБУ подозревает Стефанишину в злоупотреблении служебным положением. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее на Украине по делу о коррупции задержали родственника бизнес-партнера Зеленского.

