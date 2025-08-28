На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии могут «замять» расследование по «Северным потокам»

Депутат АдГ Котре: Германия хочет замять расследование по «Северным потокам»
РИА Новости

Власти Германии намерены «замять» расследование дела о подрыве «Северных потоков». Об этом ТАСС заявил депутат от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Правительство Германии приложит все усилия, чтобы максимально замять расследование», — подчеркнул он.

Власти ФРГ, обратил внимание парламентарий, не хотят искать виновников подрыва трубопроводов.

27 августа немецкое издание Die Zeit сообщило, что правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По данным СМИ, все диверсанты — граждане Украины, одного из которых, Сергея Кузнецова, недавно задержали в Италии. Его должны экстрадировать в ФРГ в течение двух месяцев.

Ранее посол РФ в Дании высказался о задержании подозреваемого в подрыве «Северных потоков».

