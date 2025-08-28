Эксперт допустил, что Алиев рассматривает сценарий военного противостояния с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поддерживаемый Западом, может всерьез рассматривать сценарий открытия второго фронта против России в Закавказье. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал политолог Вадим Сипров.

«Трудно сказать, насколько это реально, но любой Генштаб любой полноценной в военном отношении страны планирует на наиболее важных направлениях для своей страны подобного рода операции. И я не исключаю, что в европейских странах НАТО нечто подобное, если не на уровне конкретных военных операций, то, по крайней мере, на уровне возможностей возникновения такой ситуации, прорабатывается», — сказал эксперт.

Вряд ли у Баку есть детальный план по ведению болевых действий против РФ, но определенные наработки могут быть, добавил он.

Накануне Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян заявил о заинтересованности Армении в развитии отношений с Украиной.