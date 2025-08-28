Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

В ходе беседы глава региона рассказал российскому лидеру о мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО), реализуемых в Саратовской области. Также он доложил о модернизации трамвайной сети и создании медицинского кластера.

«Роман Бусаргин <...> рассказал о возрождении речных перевозок. Благодаря федеральной помощи закуплены суда «Валдай», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что власти в текущем году планируют перевезти 12 тыс. пассажиров.

27 августа журналисты ТАСС сообщили, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил главе государства организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. Чиновник выступил с соответствующей инициативой в ходе совещания Путина с членами правительства.

По словам Кравцова, дети мечтают увидеться с российским лидером. Он добавил, что с начала 2025 года команды из РФ приняли участие в шести международных школьных олимпиадах. При этом они завоевали 29 медалей, из которых 20 — золотые.

Ранее в Кремле анонсировали участие Путина в пленарном заседании X Восточного экономического форума.