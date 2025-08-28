Си Цзиньпин написал «секретное письмо» властям Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин в марте написал письмо президенту Индии Драупади Мурму на фоне введения тарифов США на китайскую продукцию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам индийского чиновника, знакомого с ситуацией, председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо своему индийскому коллеге Драупади Мурму», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что председатель КНР сделал соответствующий шаг с целью «прощупать почву для улучшения отношений». В документе, как пишет агентство, «выражалась обеспокоенность по поводу любых сделок США, которые могли бы нанести ущерб интересам Китая».

Издание называет письмо «секретным». Именно оно, отмечается в материале, «оживило связи с Индией».

При этом правительство Индии также начало предпринимать «серьезные усилия» по улучшению отношений с Китаем лишь в июне, сообщает Bloomberg, когда переговоры с США становились «все более напряженными».

28 августа старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от российской нефти даже после повышения Вашингтоном пошлин до 50%.

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.