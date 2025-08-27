На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО заявил о подготовке России и Китая к длительному противостоянию с ЕС

Рютте: РФ и Китай готовятся к долгосрочной конфронтации и соперничеству с ЕС
Czarek Sokolowski/AP

Россия и Китай активно готовятся к долгосрочной конфронтации и стратегическому соперничеству с Европейским союзом, наращивая производство военной техники в огромных масштабах. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Telegram-канал «Соловьев».

По словам Рютте, Москва и Пекин выпускают вооружения не только для парадного показа, но и для укрепления сфер влияния и силового проецирования. Генсек альянса также отметил, что Китай уже обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом.

«Они производят военную технику в невероятных масштабах не только для того, чтобы демонстрировать их на парадах, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу и подрывать международный порядок», — заявил Рютте.

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций двух стран. Путин также планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Ранее Рютте назвал роль Германии в милитаризации Европы.

