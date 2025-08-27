Эксперт оценил угрозу Трампа начать экономическую войну с Россией

Президенту США Дональду Трампу невыгодно начинать экономическую войну с Россией, это заявление было сделано ради усиления собственных позиций. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.

По словам аналитика, на сегодняшний день администрация Дональда Трампа настроена на переговоры с Россией, поэтому реализовывать угрозы президент США не будет. Это остановит любой мирный процесс, подчеркнул Дудаков.

«Так что на текущий момент эти заявления Трампа — это просто попытка усилить свою позицию, показать возможность ввести дополнительные санкции в отношении России. Хотя он сам признает, что эффект получается крайне смазанным», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности к экономической войне с Россией в случае отсутствия урегулирования конфликта с Украиной. По его словам, она может быть «плохой, очень плохой для России».

