Эксперт оценил угрозу Трампа начать экономическую войну с Россией

Политолог Дудаков: Трамп не станет начинать экономическую войну с Россией
Alex Brandon/AP

Президенту США Дональду Трампу невыгодно начинать экономическую войну с Россией, это заявление было сделано ради усиления собственных позиций. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.

По словам аналитика, на сегодняшний день администрация Дональда Трампа настроена на переговоры с Россией, поэтому реализовывать угрозы президент США не будет. Это остановит любой мирный процесс, подчеркнул Дудаков.

«Так что на текущий момент эти заявления Трампа — это просто попытка усилить свою позицию, показать возможность ввести дополнительные санкции в отношении России. Хотя он сам признает, что эффект получается крайне смазанным», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности к экономической войне с Россией в случае отсутствия урегулирования конфликта с Украиной. По его словам, она может быть «плохой, очень плохой для России».

Ранее стало известно, как Трамп может использовать превосходство США над ЕС в пользу России.

