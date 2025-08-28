На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии анонсировали план США по Украине

FT: США вскоре могут представить план по гарантиям безопасности Украине
Mark Schiefelbein/AP

США готовятся представить свой план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Представители [Белого дома] говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности», — говорится в публикации.

В то же время издание отмечает, что многие моменты в этом плане нуждаются в согласовании, включая необходимость получить согласие от России на размещение на Украине иностранного военного контингента. В газете подчеркнули, что до решения о реализации гарантий безопасности еще далеко.

При этом в FT добавили, что европейские чиновники с «осторожным оптимизмом» надеются, что ключевое препятствие, а именно нежелание президента США Дональда Трампа оказывать помощь, преодолено.

21 августа украинский еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на источник сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи американского руководства с лидерами Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, однако оба не устроили присутствующих.

Вэнс, в частности, предложил предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Она предполагает оказание помощи (необязательно военной) со стороны всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них.

Согласно второму варианту, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут усилены за счет наращивания численности украинских войск. Вэнс назвал целевую цифру в 350-400 тысяч человек.

Ранее в Германии оценили необходимую численность войск Запада для Украины.

