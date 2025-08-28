На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае назвали иностранных лидеров, которые приедут на парад победы в Пекине

Yin Gang/XinHua/Global Look Press

В памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае поучаствуют 26 иностранных лидеров, передает CCTV.

Как уточняет телеканал, среди гостей будут президент РФ Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, иранский президент Масуд Пезешкиан, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов, а также президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие политики.

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В связи с этим на прошлой неделе японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Пекине, так как они носят антияпонский подтекст. Таким образом Токио стремится помешать распространению китайской интерпретации истории.

Ранее Китай выразил протест Японии за призывы бойкотировать парад в Пекине.

