Пушков заявил, что Трампа затягивает «вашингтонское болото»

Сторонники президента США Дональда Трампа критикуют его за поддержку сенатора Линдси Грэма, американского лидера уже затягивает «вашингтонское болото». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«В протрамповском консервативном движении MAGA, сыгравшем ключевую роль в избрании Трампа президентом, крайне недовольны тем, что Трамп поддерживает Грэма как кандидата на выборах в сенат в 2026 году от Северной Каролины», — заявил он.

По словам Пушкова, в движении Грэма называют поджигателем войны, который постоянно занимает сторону демократов по вопросам нелегальной миграции, так и зарубежных войн. Сенатор отметил, что президент США постепенно теряет своих наиболее верных союзников.

В настоящий момент Трамп рассматривает возможность введения пакета санкций против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее заявления Трампа назвали музыкой для ушей Зеленского.