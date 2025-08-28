Армянский МИД прокомментировал заявление об аренде «маршрута Трампа» на 99 лет

МИД Армении: договоренностей об аренде на 99 лет маршрута Трампа пока нет

Заявления об аренде на 99 лет «Маршрута Трампа для международного мира и процветания», который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию, пока не имеют никакого отношения к действительности. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении, передает РИА Новости.

«Почему говорю пока, потому что хочу снова подчеркнуть, договоренности есть о том, что написано и опубликовано. Сроки, технические детали должны быть обсуждены», — сказал он.

По словам Мирзояна, земля, по которой пройдет инфраструктура транспортного коридора, будет принадлежать Армении и страна будет обеспечивать контроль и безопасность этого маршрута.

Глава МИД республики добавил, что Вашингтон и Ереван выберут третьего партнера для осуществления строительства, управления и экономического менеджмента.

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ереван может продлить на 99 лет права США на управление транспортным коридором.

Ранее Алиев рассказал о реализации «маршрута Трампа».