На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армянский МИД прокомментировал заявление об аренде «маршрута Трампа» на 99 лет

МИД Армении: договоренностей об аренде на 99 лет маршрута Трампа пока нет
true
true
true
close
Аппарат Президента Республики Армения" class="item-image" loading="lazy">
Аппарат Президента Республики Армения

Заявления об аренде на 99 лет «Маршрута Трампа для международного мира и процветания», который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию, пока не имеют никакого отношения к действительности. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении, передает РИА Новости.

«Почему говорю пока, потому что хочу снова подчеркнуть, договоренности есть о том, что написано и опубликовано. Сроки, технические детали должны быть обсуждены», — сказал он.

По словам Мирзояна, земля, по которой пройдет инфраструктура транспортного коридора, будет принадлежать Армении и страна будет обеспечивать контроль и безопасность этого маршрута.

Глава МИД республики добавил, что Вашингтон и Ереван выберут третьего партнера для осуществления строительства, управления и экономического менеджмента.

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ереван может продлить на 99 лет права США на управление транспортным коридором.

Ранее Алиев рассказал о реализации «маршрута Трампа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами