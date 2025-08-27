На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Узбекистана помиловал более 500 человек

Мирзиеев помиловал свыше 500 человек в преддверии Дня независимости
true
true
true
close
president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, в рамках которого помиловал 523 человека в преддверии Дня независимости. Об этом сообщил телеканал O.

Согласно документу, среди помилованных оказались восемь иностранных граждан, 45 женщин и 31 человек в возрасте старше 60 лет. Помимо этого, президент помиловал 220 человек в возрасте до 30 лет, включая одного несовершеннолетнего, и 15 лиц, которые были осуждены за участие в запрещенных организациях.

В рамках исполнения указа органы прокуратуры и профильные ведомства организовали доставку освобожденных домой. При этом иностранные граждане были депортированы на родину.

В июне президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился освободить 963 заключенных из исправительных учреждений по случаю праздника Курбан-байрам. Он также пообещал покрыть все штрафы, наложенные на заключенных, осужденных за различные правонарушения.

Ранее Лукашенко отказался помиловать оппозиционных «бандитов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами