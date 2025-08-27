Президент Узбекистана помиловал более 500 человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, в рамках которого помиловал 523 человека в преддверии Дня независимости. Об этом сообщил телеканал O.

Согласно документу, среди помилованных оказались восемь иностранных граждан, 45 женщин и 31 человек в возрасте старше 60 лет. Помимо этого, президент помиловал 220 человек в возрасте до 30 лет, включая одного несовершеннолетнего, и 15 лиц, которые были осуждены за участие в запрещенных организациях.

В рамках исполнения указа органы прокуратуры и профильные ведомства организовали доставку освобожденных домой. При этом иностранные граждане были депортированы на родину.

В июне президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился освободить 963 заключенных из исправительных учреждений по случаю праздника Курбан-байрам. Он также пообещал покрыть все штрафы, наложенные на заключенных, осужденных за различные правонарушения.

Ранее Лукашенко отказался помиловать оппозиционных «бандитов».