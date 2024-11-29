Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства

Посол России Сергей Андреев не исключил вероятность того, что Польша сможет закрыть другие российские консульства, однако отметил, что Москва готова ко всем возможным сценариям. Его слова передает РИА Новости.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что здание российского консульства в Познани могут передать в распоряжение Украины.

Ранее Украина попросила Польшу отдать генконсульство РФ в Познани.