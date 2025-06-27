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Одно из консульств Польши в РФ могут закрыть в качестве ответной меры

РИА Новости: консульство Польши в Калининграде или Иркутске могут закрыть
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Консульство Польши в Калининграде или Иркутске могут закрыть. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в интервью РИА Новости.

Эта мера станет ответом на закрытие дипмиссии России в Кракове.

В мае 2025 года официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские власти будут уведомлены об ответе России на закрытие ее генерального консульства в Кракове.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве. В 2024 году здесь произошел пожар, в результате которого здание полностью сгорело.

По словам советника-посланника посольства РФ в Польше Андрея Ордаша, министерство иностранных дел республики потребовало закрыть российское генеральное консульство до 30 июня 2025 года.

Ранее Песков заявил, что Польша выбрала враждебность по отношению к РФ.

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