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Суд взыскал около миллиона рублей с украинского культурного центра в Москве

Суд взыскал 993 тыс. рублей с Национального культурного центра Украины в Москве
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Shutterstock

Российский суд взыскал 993 тыс. рублей с «Национального культурного центра Украины в Москве». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Центр был закрыт в 2022 году. В 2024 году президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах.

Иск был заявлен департаментом городского имущества Москвы. Ведомство потребовало взыскать «неосновательное обогащение в виде экономии (сбережения) денежных средств вследствие использования земельного участка… не по целевому назначению». Дело рассматривалось в упрощенном порядке, решение было вынесено в августе. Оно не обжаловалось и вступило в силу.

Национальный культурный центр был учрежден министерством культуры Украины в 90-х. Здание на Старом Арбате открыли 27 ноября 1998 года. Основной вид деятельности организации, пишет РИА Новости, обозначен как «деятельность профессиональных членских организаций», а дополнительный вид деятельности — аренда и управление имуществом.

Ранее суд взыскал с посольства Украины в РФ долги за свет.

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