Администрация Трампа заберет под свое управление железнодорожный вокзал Вашингтона

Минтранс: администрация Трампа заберет под свое управление ж/д вокзал Вашингтона
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне для повышения безопасности. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи, передает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок. Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств», — сказал он.

Глава Минтранса добавил, что Трамп собирается сделать вокзал Вашингтона «снова прекрасным».

11 августа Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

Президент США заявил, что направит Национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Глава Белого дома отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Ранее сообщалось, что власти США выдадут бойцам нацгвардии в Вашингтоне табельное оружие.

