В России предрекли «конец Евросоюза» из-за Украины

Политолог Жарихин: принятие Украины станет концом Евросоюза
Global Look Press

Принятие Украины в ЕС станет концом этого политического объединения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Я очень надеюсь, что эти действия Трампа способствуют скорейшему вступлению Украины в ЕС — тогда ЕС точно наступит конец», — подчеркнул он.

Европейская редакция издания Politico сообщила, что Трамп якобы убедил Венгрию снять препятствия для украинского членства в Евросоюзе.

При этом в материале говорилось, что, по мнению других источников, процесс принятия Украины в региональное содружество является тупиковой ситуацией. В то же время они выразили уверенность, что проблему можно решить посредством давления на Венгрию.

25 августа глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что прием Украины в ЕС стал бы «исторической ошибкой». Поведение руководства этой страны не соответствует статусу кандидата в члены регионального содружества, подчеркнул чиновник.

Ранее Орбан высказался об ударах украинских войск по трубопроводу «Дружба».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
