Политолог объяснил, сможет ли Будапешт ответить Киеву за подрыв «Дружбы»

Политолог Светов: Венгрия не будет отвечать Киеву на подрыв нефтепровода Дружба
Bernadett Szabo/Reuters

Будапешт вряд ли прекратит поставки электроэнергии на Украину после подрыва Киевом нефтепровода «Дружба», снабжающего Венгрию и Словакию российскими углеводородами. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

»[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] как-то заметил, что и [премьер Словакии Роберт] Фицо, и [премьер Венгрии Виктор] Орбан — политики, один провенгерский, другой прословацкий. Но это означает, что они выгоду-то ищут на разных направлениях. Давайте не будем забывать: было сколько пакетов санкций принято, и во всех этих пакетах, за все эти пакеты Венгрия голосовала», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Фицо и Орбан голосовали только против тех антироссийских санкций, которые вредили Будапешту и Братиславе.

На прошлой неделе украинские дроны вновь атаковали «Дружбу». Это уже второй удар по магистрали: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно. Будапешт и Братислава призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по нефтепроводу, а Украина советует «жаловаться в Москву» на перебои с прокачкой нефти.

Ранее стало известно, что Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине.

