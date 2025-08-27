Экс-премьер Италии оценил переговоры Трампа и европейских лидеров в Белом доме

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди назвал унизительной встречу в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и ряда европейских лидеров. Политик прокомментировал ситуацию в ходе интервью для газеты La Repubblica.

«Мало кто в прессе точно описал вашингтонскую встречу, то есть, как европейский школьник берет уроки у [американского] профессора за кафедрой», — сказал Проди.

По словам экс-председателя итальянского правительства, подобные переговоры за одним столом предполагают равенство между участниками. При этом европейские лидеры после встречи были «рады идти выполнять приказы».

«Мы наблюдаем просадку демократий, в то время как сближение крупных держав ведет к трехстороннему сотрудничеству между КНР, США и Россией», — отметил бывший премьер-министр.

Он добавил, что это трехстороннее сотрудничество в реальности сводится к биполярности, так как Москва и Пекин продолжают поддерживать близкие отношения.

Переговоры в Белом доме состоялись 18 августа. Сначала американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после чего к ним присоединились прибывшие в США европейские политики. Среди них — президент Франции Эммануэль Макрон, финский лидер Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Кроме того, в беседе приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

