Эксперт оценил поведение Трампа на переговорах с Зеленским и лидерами ЕС

Физиогномист Воеводин: Трамп на встрече с лидерами ЕС вел себя жестко и холодно
Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими политиками вел себя жестко и холодно. Он не стремился к длинным обсуждениям и был максимально сконцентрирован на конкретных задачах, давая понять, что повторяться он не собирается. Такую оценку поведению главы Белого дома в интервью Tsargrad.tv дал физиогномист Олег Воеводин.

«Я скажу то, что нужно, и на этом все. У меня свои дела, у вас свои», — так определил позицию Трампа эксперт.

С одной стороны, европейские лидеры выглядели уставшими и отстраненными, с другой — президент США показал, что готов действовать самостоятельно, не оглядываясь на союзников, добавил он.

Встреча Трампа, Зеленского и европейских политиков прошла18 августа в Белом доме. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министра Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

Ранее в США рассказали о первом этапе предоставления гарантий безопасности Украине.

