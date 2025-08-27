На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин начал кадровые чистки среди генералов китайской армии

Bloomberg: Си Цзиньпин уволил пятую часть генералов в военном руководстве КНР
Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин инициировал массовые кадровые чистки среди военного руководства страны, и количество уволенных уже достигло показателя времен Мао Цзэдуна. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Согласно анализу телевизионных репортажей, парламентских газет и других публичных документов, проведенному Bloomberg News, китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал», — указано в материале.

10 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что китайские власти задержали для допроса Лю Цзяньчао — высокопоставленного дипломата, которого многие считали потенциальным будущим министром иностранных дел Китая.

Он стал самым высокопоставленным задержанным дипломатом после отставки в 2023 году бывшего министра иностранных дел Китая и протеже Си Цзиньпина Цинь Гана, которого сняли с должности после слухов о внебрачной связи.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости построения справедливого миропорядка.

