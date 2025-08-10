На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае задержали высокопоставленного дипломата

WSJ: в Китае задержали одного из ведущих дипломатов страны Лю Цзяньчао
true
true
true
close
Zhang Yuliang/Global Look Press

Китайские власти задержали для допроса Лю Цзяньчао — высокопоставленного дипломата, которого многие считают потенциальным будущим министром иностранных дел Китая. Об этом сообщили источники газета Wall Street Journal.

Источники рассказали, что чиновника задержали после возвращения в Пекин в конце июля с зарубежной рабочей поездки.

Представители Государственного информационного управления Китая и Международного отдела Коммунистической партии Китая на запрос Reuters пока не дали комментариев.

Цзяньчао 61 год, он возглавляет партийный орган, отвечающий за взаимодействие с иностранными политическими партиями. С 2022 года он побывал более чем в 20 странах и встретился с представителями свыше 160 государств.

Активная деятельность дипломата, в том числе его встречи с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, вызвали предположения, что он готовится занять пост министра иностранных дел, отметили авторы статьи.

Лю стал самым высокопоставленным задержанным дипломатом после отставки в 2023 году бывшего министра иностранных дел Китая и протеже президента Си Цзиньпина Цинь Гана, которого сняли с должности после слухов о внебрачной связи.

Лю Цзяньчао родом из северо-восточной провинции Цзилинь. Он изучал английский язык в Пекинском университете иностранных языков и международные отношения в Оксфорде. Свою карьеру он начал как переводчик в министерстве иностранных дел. В разные периоды он работал в посольстве Китая в Великобритании, а также занимал пост посла в Индонезии и на Филиппинах.

Во время работы официальным представителем министерства он был известен остроумными и непринужденными комментариями, одновременно жестко защищая интересы Китая.

Ранее в США арестовали граждан КНР, продававших Китаю ИИ-чипы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами