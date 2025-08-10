В Китае задержали высокопоставленного дипломата

WSJ: в Китае задержали одного из ведущих дипломатов страны Лю Цзяньчао

Китайские власти задержали для допроса Лю Цзяньчао — высокопоставленного дипломата, которого многие считают потенциальным будущим министром иностранных дел Китая. Об этом сообщили источники газета Wall Street Journal.

Источники рассказали, что чиновника задержали после возвращения в Пекин в конце июля с зарубежной рабочей поездки.

Представители Государственного информационного управления Китая и Международного отдела Коммунистической партии Китая на запрос Reuters пока не дали комментариев.

Цзяньчао 61 год, он возглавляет партийный орган, отвечающий за взаимодействие с иностранными политическими партиями. С 2022 года он побывал более чем в 20 странах и встретился с представителями свыше 160 государств.

Активная деятельность дипломата, в том числе его встречи с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, вызвали предположения, что он готовится занять пост министра иностранных дел, отметили авторы статьи.

Лю стал самым высокопоставленным задержанным дипломатом после отставки в 2023 году бывшего министра иностранных дел Китая и протеже президента Си Цзиньпина Цинь Гана, которого сняли с должности после слухов о внебрачной связи.

Лю Цзяньчао родом из северо-восточной провинции Цзилинь. Он изучал английский язык в Пекинском университете иностранных языков и международные отношения в Оксфорде. Свою карьеру он начал как переводчик в министерстве иностранных дел. В разные периоды он работал в посольстве Китая в Великобритании, а также занимал пост посла в Индонезии и на Филиппинах.

Во время работы официальным представителем министерства он был известен остроумными и непринужденными комментариями, одновременно жестко защищая интересы Китая.

