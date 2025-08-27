Зеленский заявил об «активной подготовке» гарантий безопасности Украине

Страны Запада ведут активную подготовку многосторонних гарантий безопасности Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины», — подчеркнул он.

По словам украинского президента, пора организовывать «формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки».

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

