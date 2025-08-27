На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе Белоруссии выразили обеспокоенность из-за действий Европы

Вольфович: мирные инициативы Минска остаются без ответа Европы
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Мирные инициативы Минска «виснут в воздухе» и остаются без ответов со стороны ервопейских соседей. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет БелТА.

Он обратил внимание на то, что уровень военных угроз с каждым днем нарастает вокруг Белоруссии. При этом мирные инициативы, которые озвучивает президент республики Александр Лукашенко, остаются без ответов Европы, отметил политик. Он добавил, что вместо того, чтобы вести диалог и договариваться, европейцы совершают «недоброжелательные шаги» в отношении Белоруссии.

«Нас обвиняют в том, что мы представляем угрозу для Европейского континента, как бы это смешно ни звучало», — сказал Вольфович.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не ставит во главу угла вопросы милитаризации и увеличения численности вооруженных сил, в отличие, например, от Польши и Прибалтики.

До этого Лукашенко заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо пройти несколько этапов. Главное сейчас, по его мнению, остановить боевые действия и потери людей.

Ранее Лукашенко заявил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами