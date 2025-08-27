Эксперт порассуждал о том, где Запад может устроить провокацию России

Политик Шевченко: Запад может устроить провокацию РФ в Арктике и на Балтике

Запад при помощи СМИ готовит население к вооруженному противостоянию с Россией. Его основная стратегия — отвлечь Москву на украинском направлении и одновременно надавить в других регионах, ключевыми из которых станут Арктика и Балтика. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист, политик Максим Шевченко.

По его словам, в Арктике малоэффективным может оказаться даже ядерное оружие.

«Там будут действовать группы подготовленного арктического спецназа численностью в 50 человек. Причем это еще большая группа. Стандартная — 20 человек. И эти группы будут иметь стратегическое значение, стратегическое измерение. И по ним ты не будешь пуляться ни тактическими, ни тем более стратегическими ядерными ракетами», — сказал эксперт.

До этого Шевченко отмечал, что в составе европейской делегации, которая недавно посещала Белый дом, можно увидеть готовую к войне армию, где Финляндия — это северный фланг, Швеция и Норвегия, ставшие членами НАТО, — это арктическое направление, а Украина — Черное море, южный фланг.

Встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков прошла 18 августа в Белом доме. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

Ранее европейцы отвергли идею ввода своих войск на Украину.