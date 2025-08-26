На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал неочевидную причину визита Стубба на встречу лидеров ЕС и Трампа

Политик Шевченко: Стубб поехал в США как представитель северного фланга НАТО
Sodiq Adelakun/Reuters

Многие задаются вопросом, зачем президент Финляндии Александр Стубб отправился в Вашингтон на встречу украинского лидера Владимира Зеленского и европейских политиков с президентом США Дональдом Трампом. Некоторые пишут, что он, дескать, партнер главы Белого дома по гольфу, однако дело не в этом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик и журналист Максим Шевченко.

«Я считаю, что вообще мы в составе этой делегации увидели выстроившуюся и готовую к войне армию. Где Финляндия — это северный фланг. Скандинавия, Швеция, Норвегия — это члены НАТО теперь, между прочим, которые показывают свою готовность к войне в Арктической зоне. А вот Зеленский — это Черное море, южный фланг», — сказал эксперт.

Он добавил, что в общей конструкции Запада каждая страна играет свою роль, и в этом можно увидеть недвусмысленный сигнал Москве.

Встреча Трампа, Зеленского и европейских политиков прошла 18 августа в Белом доме. В Вашингтон, помимо Стубба, прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее США задумались о санкциях против ЕС.

