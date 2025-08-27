В Кремле рассказали о подготовке новых переговоров России и Украины

Точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины по вопросу урегулирования украинского конфликта пока нет, но их руководители находятся в контакте, работа продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы они стали результативными. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта мирными, политико-дипломатическими средствами.

Для этого необходима взаимность со стороны Украины. Российская сторона также надеется на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента США Дональда Трампа, они очень важны и могут помочь в урегулировании конфликта, подчеркнул Песков.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

Спустя три дня Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Стороны обсудили опции по урегулированию украинского конфликта, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Уиткофф заявил о желании Путина урегулировать украинский конфликт.