Зеленский обсудил со Стуббом гарантии безопасности Украине

Зеленский обсудил с президентом Финляндии Стуббом гарантии безопасности Украине
true
true
true
close
IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, в ходе которого стороны обсудили гарантии безопасности для Киева. Публикация появилась в Telegram-канале Владимира Зеленского.

По его словам, стороны скоординировали позиции для более весомых результатов на этом направлении.

«Все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности – на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки», — написал Зеленский.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что одно из принципиальных условий будущих гарантий безопасности республике – это их юридически обязывающий характер. По его словам, «это принципиально, это основательно».

Ранее Каллас поделилась, как видит гарантии безопасности для Украины.

