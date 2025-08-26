«Это Северная Корея»: в Раде потребовали разрешить всем украинцам выезжать за рубеж

В Раду внесли проект о снятии ограничений на выезд из страны для всех мужчин

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что подал законопроект, предлагающий снять ограничения на выезд с территории Украины для всех мужчин призывного возраста.

Парламентарий подчеркнул, что ни один действующий на сегодня указ президента Украины или закон не является правовым источником ограничения права мужчин на выезд за рубеж. Депутат добавил, что, по сути, все текущие ограничения введены с нарушениями конституции.

«Это Северная Корея. С этим нужно заканчивать. Право на выезд за границу должны иметь ВСЕ», — резюмировал Гончаренко.

В настоящее время призыву по мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. На срочную службу призывают с 18 до 25 лет.

26 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что правительство страны обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, кабмин Украины согласовал необходимые детали с военными, и в ближайшее время возможности по пересечению границы должны заработать.

До этого в Верховную раду Украины был внесен законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам младше 24 лет. При этом Зеленский предлагал правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет и допустил, что кабмин может не одобрить его инициативу.

Ранее украинский священник попытался вывезти уклониста за границу, укрыв его рясами.