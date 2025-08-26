Польше потребуется дополнительно $2,2 млрд из-за вето на закон о помощи украинским беженцам

Вето Навроцкого на закон о помощи украинцам приведет к допрасходам в $2,2 млрд

Вето президента Польши на законопроект о помощи украинским беженцам может привести к дополнительным расходам в $2,20 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на польское МВД.

«Решение президента Польши Кароля Навроцки наложить вето на законопроект о помощи украинским беженцам может привести к дополнительным расходам в размере 8 миллиардов злотых (2,20 миллиарда долларов) и потребовать внесения поправок в бюджет», — говорится в сообщении.

Накануне польский лидер наложил вето на принятый сеймом законопроект, который предусматривал продление социальных льгот для украинских беженцев до марта 2026 года. Без вступления нового закона в силу эти льготы прекратятся уже 30 сентября.

Навроцкий предложил свой вариант законопроекта: только работающие и легально проживающие в Польше люди смогут получать социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание. По его словам, это часть программы, с которой он победил на выборах.

Министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский сообщил, что решение президента фактически означает отключение спутникового интернета Starlink для Украины.

Ранее в ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины.