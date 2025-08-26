Лунгу: все госучреждения Молдавии захвачены и принимают решения под давлением

Все государственные учреждения Молдавии захвачены и принимают решения под давлением со стороны президента страны Майи Санду. Об этом заявил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, передает РИА Новости.

По его мнению, если бы государственные институты в Молдавии контролировали умные и образованные люди, это было бы одно, но «они оказались в руках недалеких людей, которые лишь читают по бумажке то, что им диктуют из администрации президента».

Политик утверждает, что свою независимость потеряла и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии. Он подчеркнул, что этот орган нельзя считать непредвзятым, так как он получал деньги от Агентства США по международному развитию (USAID).

До этого сообщалось, что Высшая судебная палата Молдавии сохранила ограничения на работу партий оппозиционного блока «Победа» перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года. Речь идет о партиях «Победа», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы».

Ранее на акции в Кишиневе полицейские задержали Пикачу и белого медведя.