На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молдавская оппозиция заявила о захвате всех госучреждений страны

Лунгу: все госучреждения Молдавии захвачены и принимают решения под давлением
true
true
true
close
Exclusiv Media/YouTube

Все государственные учреждения Молдавии захвачены и принимают решения под давлением со стороны президента страны Майи Санду. Об этом заявил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, передает РИА Новости.

По его мнению, если бы государственные институты в Молдавии контролировали умные и образованные люди, это было бы одно, но «они оказались в руках недалеких людей, которые лишь читают по бумажке то, что им диктуют из администрации президента».

Политик утверждает, что свою независимость потеряла и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии. Он подчеркнул, что этот орган нельзя считать непредвзятым, так как он получал деньги от Агентства США по международному развитию (USAID).

До этого сообщалось, что Высшая судебная палата Молдавии сохранила ограничения на работу партий оппозиционного блока «Победа» перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года. Речь идет о партиях «Победа», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы».

Ранее на акции в Кишиневе полицейские задержали Пикачу и белого медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами