Херсонская область освоила почти 30 млрд рублей на строительство дорог

Херсонская область освоила 28 млрд рублей на дорожное строительство. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Объемы эти колоссальны. С 2023 по 2024 и 2025 год мы освоили по дорогам уже 28 млрд рублей. Это огромная сумма для Херсонской области», — сказал он.

До этого Сальдо рассказал, что украинские власти побуждают жителей правобережья Херсонской области покидать дома и запугивают возвращением России. По его словам, власти грозят мирным жителям тем, что при возвращении «русских» они окажутся без паспорта, поскольку не эвакуировались на левый берег, и станут «людьми второго сорта».

17 августа он заявил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона, устанавливая антидроновые сети на выездах из города. По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход. Также чиновник отметил, что любая фортификация является лишь «временной задержкой».

Ранее Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона.