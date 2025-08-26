Иран заявил, что даст ответ на решение Украины по дипломатическим паспортам

Иранские власти дадут ответ на решение Киева отменить безвизовый режим для граждан с дипломатическими паспортами, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи. Об этом пишет РИА Новости.

«Последние предпринятые меры расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между странами. В принципе, эти действия вызовут реакцию Ирана, мы изучаем детали этого вопроса», — сказал Багаи.

26 августа представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук рассказал, что правительство заблокировало меморандум с Ираном о безвизовых поездках по дипломатическим либо служебным удостоверениям личности.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкционных мер в отношении пяти компаний и 94 физических лиц из различных стран. В список включены 94 человека, из которых 83 являются гражданами Российской Федерации, а остальные — ряда других государств, включая Иран.

Ранее Австралия объявила о высылке из страны посла Ирана.