Зеленский ввел санкции против 5 компаний и 94 физлиц из ряда стран

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкционных мер в отношении пяти компаний и 94 физических лиц из различных стран. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский заявил, что подготовлены три санкционных пакета, и первый из них уже сегодня применен.

Согласно указу, в санкционный список физических лиц включены 94 человека, из которых 83 являются гражданами Российской Федерации, а остальные — гражданами таких стран, как Бангладеш, Грузия, Индия, Иран, КНР, Мьянма и Пакистан. В перечень юридических лиц включены пять компаний из РФ, в том числе »Газпромнефть шиппинг».

Президент не предоставил подробную информацию о содержании новых пакетов санкций. При этом он акцентировал внимание на том, что Украина продолжит согласовывать свои санкционные меры с международными партнерами с целью усиления давления на Российскую Федерацию.

В статье газеты The Washington Post от 3 августа утверждалось, что Российская Федерация смогла противостоять введенным Западом санкциям благодаря поддержке со стороны Индии и Китая. Автор публикации уверен, что бывший президент США Джо Байден несет ответственность за то, что не смог воспрепятствовать развитию сотрудничества между этими государствами.

Ранее американист заявил, что метод кнута и пряника не работает с Россией.