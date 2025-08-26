Премьер Канады призвал Путина и Зеленского к прямым переговорам

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал необходимой встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Во время пресс-конференции премьер Канады заявил, что власти страны совместно с Евросоюзом (ЕС) обсуждают возможность введения новых ограничений против РФ в финансовом секторе в дополнение к разрабатываемому 19-му пакету санкций.

В то же время Карни отметил, что наиболее правильным шагом в вопросе урегулирования конфликта на Украине была бы скорая встреча Путина с Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча Путина и Зеленским. По словам Мерца, если встреча двух лидеров не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

До этого Зеленский заявлял, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах. Он также призвал Россию продемонстрировать готовность завершить конфликт.

Ранее Трамп предположил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским.