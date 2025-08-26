В парламент Франции внесут предложение об отставке Макрона

Французская левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует внести на рассмотрение в парламент предложение об отставке президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер партии Жан-Люк Меланшон в эфире радиостанции France Inter, передает РИА Новости.

Он напомнил, что год назад «Непокорившаяся Франция» уже выносила на рассмотрение этот вопрос.

«Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, — который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падет — предложение об отрешении [Макрона] от власти», — цитирует Меланшона агентство.

В марте этого года лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявлял, что Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы французов.

По его мнению, отстранение французского президента от должности является «жизненно важной необходимостью».

Ранее Макрона обвинили в антисемитизме.