Украине нужно быстрее принимать решение о мирных договоренностях с Россией, так как в будущем условия Москвы могут стать жестче. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«С каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение», — подчеркнул он.

По словам Ганчева, при этом кураторы Украины в Европе не согласны с условиями России и не намерены идти на компромиссы.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме 18 августа. Тогда в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным BBC, восточная часть территории страны, которая в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил РФ, была окрашена розовым цветом.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. На сегодняшний день Украина попала в ситуацию, когда может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности», сообщает NYT.

Ранее Зеленский высказался о карте Украины, выставленной в Белом доме.